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Uyuşturucu bahçesine baskın

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde polisin operasyonunda, bir evin bahçesinde 61 saksı içerisine ekilen 61 kök hintkeneviri ele geçirildi

12 Kasım 2017 16:22

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde polisin operasyonunda, bir evin bahçesinde 61 saksı içerisine ekilen 61 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başpınar Mahallesi\'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesine girildiğinde saksılara ekilen hintkenevirleri görüldü. İsimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alınırken, saksılara ekili hintkenevirleri söküldü. Hintkenevirleri yakılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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