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Uyuduğu kamyonda ölü bulundu

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde 67 yaşındaki Ali Bodur, uyuduğu kamyonda ölü bulundu

24 Ekim 2017 20:18

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde 67 yaşındaki Ali Bodur, uyuduğu kamyonda ölü bulundu.
Antalya\'dan kerestelik kavak ağacı almak için Denizli\'nin Çivril İlçesi Yuvaköy Mahallesi\'ne gelen Ali Bodur, ağaçlar kesilirken, park halindeki kamyonda uykuya daldı. Ağaçları kesen işçilerden biri, bugün saat 10.30 sıralarında Bodur\'u uyandırmak istedi. Ancak Ali Bodur, tüm çabalara karşın uyandırılamayınca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Bodur\'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ali Bodur\'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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