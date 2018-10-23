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Spor

Utaş Uşakspor'da Şapçı'dan protesto açıklaması

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor'u evinde 1-0 yenerek 9 haftada namağlup topladığı 17 puanla 4'üncü sıraya tırmanan Utaş Uşakspor'da teknik direktör Hakan Şapçı, karşılaşmanın sonunda taraftarların kendisini ist

23 Ekim 2018 14:21

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Ankara Demirspor\'u evinde 1-0 yenerek 9 haftada namağlup topladığı 17 puanla 4\'üncü sıraya tırmanan Utaş Uşakspor\'da teknik direktör Hakan Şapçı, karşılaşmanın sonunda taraftarların kendisini istifaya davet etmesini ve 73\'üncü dakikada oyundan alınan Tayfur Emre\'ye olan protestoları değerlendirdi. 
Geçen sezon takımı 3\'üncü Lig\'de şampiyon yapan, bu sezon da namağlup Play-Off hattına taşıyan Şapçı, \"Futbolda böyle şeyler normal. Bazı taraftarlar destekliyor bazıları ise sert bir şekilde eleştiriyor. Geçen sezon ikinci devrede takıma katılan Tayfur Emre\'nin şampiyonluğa büyük katkısı oldu. Ankara Demirspor maçından önce çok rahatsızdı ve tamamen benim baskımla maça çıktı. Performansı bu yüzden düşüktü\" dedi.

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