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Spor

Utaş Uşakspor'da Şapcı gitti

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçtır galibiyete hasret kalan, bu periyodu yalnız 1 puanla geçerek Play-Off hattından uzaklaşan Utaş Uşakspor'da teknik direktör Hakan Şapcı istifa etti

03 Aralık 2018 14:17

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 4 maçtır galibiyete hasret kalan, bu periyodu yalnız 1 puanla geçerek Play-Off hattından uzaklaşan Utaş Uşakspor\'da teknik direktör Hakan Şapcı istifa etti. 
Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımı 3\'üncü Lig\'den 2\'nci Lig\'e çıkaran isim olan Şapcı, iç sahadaki 2-1\'lik Samsunspor yenilgisini sonrası yönetime istifasını sundu. Yönetim, Şapcı\'nın vedasıyla ilgili, \"Teknik direktörümüz Hakan Şapcı istifasını yönetim kuruluna sunmuştur, yapılan toplantı neticesinde istifası kabul edilerek sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir. 3\'üncü Lig şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan hocamız ve ekibine bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz\" açıklamasını yaptı. 
Uşakspor, ligde devrenin son 2 haftasına 22 puanla 8\'inci sırada girdi.
 

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