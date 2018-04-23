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Spor

Utaş Uşakspor gün sayıyor

UŞAK, (DHA) TFF 3

23 Nisan 2018 16:24

UŞAK, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta 6 haftayı 1 galibiyetle geçerek koltuğunu riske attıktan sonra evinde Karaköprü Belediyespor\'u 1-0 yenen Utaş Uşakspor, şampiyonluk için artık gün sayımına geçti. Tarsus İdmanyurdu\'yla arasındaki 10 puanlık fark 1\'e indikten sonra kritik bir galibiyet alarak arayı yine açan Uşak, bu hafta Aydınsor 1923\'ü de yenerse 2. Lig\'e çıkışını resmen ilan edecek. Grupta Uşak\'ın 64, Tarsus\'un 60 puanı bulunuyor. 
Bitime 2 haftanın kaldığı ligde Utaş Uşak\'a bu hafta beraberlik veya mağlubiyet durumunda bile ikili averajının iyi olduğu Tarsus\'un Adliyespor maçını kazanamaması şampiyonluk için yetecek. Karaköprü mücadelesinin ardından şampiyonluk şarkılarını yeniden söylemeye başlayan taraftarlar, Aydın deplasmanına akın etmeye hazırlanıyor. Amatör kümenin eşiğindeki Aydınspor 1923\'ün de düşmemek için kazanmaktan başka çaresi yok.

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