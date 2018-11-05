Utaş Uşakspor gönül aldı

UŞAK, (DHA)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta yoluna namağlup devam etmesine rağmen 6 beraberlikle zirve hedefini ıskalayan Utaş Uşakspor, iç sahada üst üste 3\'üncü galibiyetini Gaziantepspor\'u 3-0 yenerek alırken taraftarıyla arasındaki buzları eritti.
Grupta 11 haftada 21 puanla 4\'üncü sıraya tırmanan kırmızı-siyahlılarda taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda istifaya davet ettikleri teknik direktör Hakan Şapçı\'yı bağırlarına bastı. Geçen sezon Utaş Uşakspor\'u şampiyon yapan Şapçı, maç sonrası, \"İmparator Hakan Şapçı\" tezahüratlarıyla tribüne çağrıldı.
Grupta bu hafta Bodrumspor deplasmanına çıkacak Uşak, dış sahadaki 3 maçlık beraberlik zincirini kırmaya çalışacak.