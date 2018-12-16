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Spor

Utaş Uşakspor - Sarıyer: 0-1

UŞAK, (DHA) - STAT: 1 Eyül  HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Mahmut Gülle (xx), Arif Dilmeç (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Caner (xx) (Dk

16 Aralık 2018 19:09

UŞAK, (DHA) -
STAT: 1 Eyül 
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Mahmut Gülle (xx), Arif Dilmeç (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Caner (xx) (Dk. 63 Oğuzhan Kayar x), Melih (x), Hikmet (xx), Oğuzhan Yıldırım (x), Nurettin (xx) (Dk. 89 Kerem), Rıdvan (x) (Dk. 77 Özgen x), Semih (xx), Emrah (xx), Tayfun (x), Tayfur Emre (x)
SARIYER: Ali (xxx) - Özgür (xx), Abdullah (xx), Feyyaz (x), Serkan (xx), Fatih (xxx), Abdullah (xx) (Dk. 72 Doğukan x), Hüseyin (xxx), Adem (xx) (Dk. 78 Hüsnü xx), Yaser (xxx), Bertul (xx) (Dk. 88 Kerem)
GOL: Dk. 90 Fatih (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Oğuzhan Yıldırım (Uşakspor), Bertul (Sarıyer)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Feyyaz (Sarıyer)
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta son 5 maçından sadece 1 puan çıkaran ve hafta içinde teknik direktör Bahri Kaya ile sözleşme imzalayan Utaş Uşakspor, şampiyonluk mücadelesi veren Sarıyer\'e evinde 1-0 yenildi. Sarıyer\'de 73. dakikada Feyyaz kırmızı kart görürken, İstanbul ekibine kritik 3 puanı getiren gol 90. dakikada Fatih\'ten geldi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkaran Uşakspor, 22 puanda kalarak devreyi 9. sırada tamamladı. Sarıyer ise puanını 38 yapıp lider Sakaryaspor\'un averajla gerisinde kalarak haftaya ikinci sırada tamamladı.

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