'Utanç verici bir olay'



Savcılığın yaptığı soruşturmaya göre Sachsen Anhalt eyaletinde bulunan Tröglitz beldesindeki yangın kasıtlı olarak çıkartıldı. Eldeki bilgilere göre bir ya da daha fazla sayıda insan, binaya girerek binayı ateşe verdi, kundaklamada yanmayı kolaylaştırıcı maddeler de kullanıldı. Savcı Jörg Wilkmann Halle'de yaptığı basın açıklamasında “Ağır kundaklama olduğu açık” diye konuştu.

Olay sırasında binada bir Alman çift kaldığı için, olayın adam öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi ihtimali de bulunuyor. Alman çiftin komşuların haber vermesi üzerine evi zamanında terk ettiği belirtiliyor.

Binanın 40 kişiye barınma imkanı sağlayan bir mülteci yurduna dönüştürülmesi planlanıyordu.

Alman siyasilerden tepki

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada “Mülteci yurtları yanıyorsa bu utanç vericidir” diye konuştu. Maas Twitter adresinden de “Mültecilerin barınma yerlerini ateşe veren, korkak ve iğrençtir. Tröglitz'deki olay utanç verici. Hepimiz sağcı fesata karşı durmalıyız” diye yazdı.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere olayın kundaklama olduğunun kesinleşmesi halinde faillerin cezaevine gönderilmesi gerektiğini söyledi. De Maiziere “Güvenlik makamlarımız gerekenleri yapma konusunda kararlıdır” diye konuştu.

Sachsen Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff “derinden üzgün ve kızgın” olduğunu söyledi. Haseloff Tröglitz'de vatandaşların olay üzerine hemen bir protesto eylemi yapmasını övdü. Haseloff “Mültecileri planlandığı gibi barındırmak için her şeyi yapacağız” dedi.

'Asla kaybolmayacak bir utanç'

Neonazilerin tehditleri sonucunda istifa etmek zorunda kalan Tröglitz'in eski belediye başkanı Markus Nierth Tagesspiegel gazetesine konuştu. “Tröglitz bu olaydan sonra toparlanamaz” diyen Nierth “şaşkın, üzgün ve kızgın” olduğunu söyledi. Yangının “asla kaybolmayacak bir utanç” olduğunu belirten eski belediye başkanı Nierth bunun “henüz görünmeyen sonuçları olacağını” belirtti.

Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da Tröglitz'de vatandaşların olayın hemen ardından bir protesto gösteri düzenlemesini övdü. Özoğuz "Tröglitzliler beldelerini insan düşmanı fanatiklere bırakmayacaklarını göstermişlerdir" dedi.

'Demokrasiye tehdit büyüyor'

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland da kundaklama olayını sert sözlerle kınadı. Bu tür olayların Avrupa'da alarm zillerini çaldırması gereken Jagland, Avrupa genelinde "nefret ve hoşgörüsüzlük" atmosferinin yayıldığını ve "ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi ve dinî aşırılık" nedeniyle demokrasiye yönelik tehdidin gittikçe büyüdüğünü ifade etti. Jagland bununla tüm düzeylerde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da geçen aylarda da mültecilerin barınma yerlerine yönelik kundaklamalar olmuştu. 12 Aralık'ta Vorra ve 9 Şubat'ta Escheburg'da iki mülteci yurdu kundaklanmıştı.