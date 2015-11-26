'Utanç verici bir durum'



Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller Suriye civarındaki mülteci kamplarında mültecilerin içinde bulunduğu durumun vahametine dikat çekerek, uluslararası yardım istedi. Müller, "Kış çadırları yok, insanlar ıslak bir ortamda ve pisliğin içinde yaşıyor" dedi. "Ausgsburger Allgemeinen" gazetesine açıklamalar yapan Bakan, kamplarda kolera salgını tehlikesi bulunduğuna işaret etti. Müller, yaklaşan kış nedeniyle Avrupa'ya doğru yeni bir sığınmacı akını yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bakan, Avrupa Birliği'nin 10 milyar euroluk acil yardım yapmasını talep etti.

'Komşu ülkelere yardım edilmeli'

Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki kamplarda milyonlarca kişi barınıyor. Bakan Müller, "İki, üç hatta dört yıldır orada su, tuvalet olmadan yaşıyorlar" dedi. Mültecilerin bu ümitsizliği terk etmek istemesinin anlaşılır bir durum olduğunu ifade eden Bakan, "Ancak bizim bu olanlara yeterince tepki vermememiz anlaşılır değil" değerlendirmesinde bulundu.

CSU'lu politikacı, BM yardım görevlilerinin yüz binlerce kişiye artık gıda tedarikinde bulunamadığını da belirtti. Bakan, sığınmacı akınının Almanya'ya yıllık maliyetinin 15 milyar euro dolayında olduğunu belirterek, "Oysa on milyar euro ile bölgedeki duruma istikrar kazandırabiliriz" dedi. Bakan, bu paranın Suriye'nin komşularına aktarılması gerektiğini ifade etti. Bakan bunun yapılması halinde sığınmacıların Avrupa'ya gelmeyeceğini söyleyerek, "Hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Yoksa ya hepsi Avrupa'ya gelecek, ya da binlerce kişi hayatından olacak" diye konuştu.