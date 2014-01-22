Usta oyuncu Sümer Tilmaç hastaneye kaldırıldı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Sümer Tilmaç, dün akşam kaldığı otelde kendisini rahatsız hissetmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Akciğerinde enfeksiyon olduğu belirlenen sanatçı, hastanede tedaviye alındı.

DHA’dan Erol Akkır’ın haberine göre hastanede tedavi gören Tilmaç doktorundan izin alarak sahneye çıktı. Tilmaç'ın doktoru AÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abit Demircan, "Akciğerinin iki zarı arasında bir sıvı birikmiş. Onu alacağız. Biraz nefes darlığı şikâyetiyle de gelmişti. Tanısını koyacağız. Tedavisini yapacağız. Şuan her şey iyi gidiyor. Yüzü de gülüyor. Korkulacak bir şey yok. Durumu iyi" dedi.

Sağlığın bozulunca kolay kolay düzelmediğini söyleyen Tilmaç, "Biz toplumsal olarak sağlığına dikkat eden bir millet değiliz. Sağlık bozulunca hastaneye geliyoruz. Ama bu sefer tam bozuldu herhalde. Düzeltmek için bu kez uzun süre hastanede kalmam gerekecek" diye konuştu.

Bu akşam 'Her yöne doksan dakika' adlı bir tiyatro oyunu olduğunu vurgulayan Tilmaç, "O oyunda oynayacağım. Ardından tekrar hastaneye geri döneceğim. Çünkü biz büyüklerimizden öyle gördük. Şu sıralar özellikle tiyatroda seyirci bulunmazken, tam dolu bir salon o insanlara saygısızlık gibi bir şey. Bende mutlaka oynayıp geri geleceğim. Doktorlarım izin verdi" diye konuştu.

Oyuncu Nejat İşler'in sağlığının da iyiye gittiğini öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirten Sümer Tilmaç, "Çok genç bir kardeşimiz. Allah şifa versin. En kısa zamanda ayağa kalkmayı nasip etsin. Biz mesleğin sonuna doğru geldik, onlar genç insanlar. Onun da durumu iyiye gidiyormuş, sevindim" dedi.

Doktorundan izin alıp sahneye çıktı

Yeşilçam’ın usta isimlerinden sinema sanatçısı Sümer Tilmaç, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden, doktorundan izin alıp sahneye çıktı. Sümer Tilmaç, hastanede yatarak tedavi görmesine rağmen Seyfi Şahin’in yazdığı ve Ahmet Çevik’in yönettiği 'Her Yere 90 Dakika’ adlı tiyatro oyununa doktorlardan izin alarak, Antalya Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Tiyatro severlerle yakından ilgilenen Tilmaç, izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Tiyatro severler, Sümer Tilmaç’a 'geçmiş olsun' temennisinde bulunurken, sahnede askerlik ve meslek anılarından bahseden Sümer Tilmaç, “Bizim yerimiz sahne" dedi.