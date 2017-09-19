Üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği kaza kamerada

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de üst geçide çarparak devrilen hurda kağıt yüklü TIR, bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. TIR şoförü Emre Kolay\'ın hafif yaralandığı kaza sırasında üst geçit ve yolun boş olması olası faciayı önledi.

Kaza, Yanıklar Mahallesi Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde bugün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye\'den Muğla yönüne giden Emre Kolay yönetimindeki 06 EY 9999 plaklı TIR, savrularak önce kaldırıma çıptı. Ardından üst geçidin merdivenlerine çarpıp, yan yatarken dorsesindeki hurda kağıtlar yola saçıldı. Hafif yaralanan TIR şoförü ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol 5 saat trafiğe kapanırken ulaşım diğer yönden kontrollü sağlandı.

\'ÖĞRENCİLERİN OKULA GELMESİNE AZ VAKT KALMIŞTI\'

Yanıklar Mahalle Muhtarı Mehmet Argıç, kazanın hemen ardından olay yerine geldiğini belirterek şöyle dedi:

\"TIR\'ın çarptığı üst geçidi, çoğunlukla Yanıklar İlkokulu\'nun öğrencileri kullanıyor. Çocukların okula gelmesine çok az süre kalmıştı. Kazanın daha önce meydana gelmesi büyük şans ve olası bir faciayı önledi. Yolun trafiğe açılması için yoğun bir çalışma yapan karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz.\"

Dalaman Selüloz, Kağıt, Karton Entegre Tesisi\'ne hurda kağıt götüren TIR\'ın yaptığı kazanın, yakındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

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