T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Üsküp'te binler 'istifa' dedi

Makedonya'da binlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular hükümetin istifasını istiyor.

17 Mayıs 2015 19:22


Makedonya'nın başkenti Üsküp'de yaklaşık 10 bin kişi pazar günü hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Kent merkezinde toplanan eylemciler, Makedonya ve Arnavutluk bayrakları sallayarak hükümetin istifasını talep etti.

Gösteri, Başbakan Nikola Gruevski'yi seçim yolsuzluğu yapmakla suçlayan muhalefetin çağrısıyla düzenlendi. Hükümeti hedef alan kitlesel gösterilerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Ülkede 2006'dan beri iktidarda bulunan muhafazakarlar, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya. İstifa taleplerini cumartesi günü yaptığı açıklamada geri çeviren Başbakan Gruevski, istifayı ya da bir geçiş hükümeti kurulmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.

Muhalefet lideri Zoran Zaev'i yabancı gizli servislerin desteğini almakla suçlayan Grueski, siyasi krizden çıkış yolunun halkın iradesi olduğunu ve geçen nisan ayında yapılan seçimlerde de bunun anlaşıldığını dile getirdi.

Muhalefet, nisan ayında yapılan erken seçimlerde yeniden seçilen Gruevski'yi seçim yolsuzluğu yapmak ve giderek otoriterleşen bir yönetim stili benimsemekle suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MakedonyaArnavutlukBaşbakan Nikola GruevskiBaşbakan GruevskiZoran ZaevGrueskiGruevskiDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/ET

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24