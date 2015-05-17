Üsküp'te binler 'istifa' dedi



Makedonya'nın başkenti Üsküp'de yaklaşık 10 bin kişi pazar günü hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Kent merkezinde toplanan eylemciler, Makedonya ve Arnavutluk bayrakları sallayarak hükümetin istifasını talep etti.

Gösteri, Başbakan Nikola Gruevski'yi seçim yolsuzluğu yapmakla suçlayan muhalefetin çağrısıyla düzenlendi. Hükümeti hedef alan kitlesel gösterilerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Ülkede 2006'dan beri iktidarda bulunan muhafazakarlar, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya. İstifa taleplerini cumartesi günü yaptığı açıklamada geri çeviren Başbakan Gruevski, istifayı ya da bir geçiş hükümeti kurulmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.

Muhalefet lideri Zoran Zaev'i yabancı gizli servislerin desteğini almakla suçlayan Grueski, siyasi krizden çıkış yolunun halkın iradesi olduğunu ve geçen nisan ayında yapılan seçimlerde de bunun anlaşıldığını dile getirdi.

Muhalefet, nisan ayında yapılan erken seçimlerde yeniden seçilen Gruevski'yi seçim yolsuzluğu yapmak ve giderek otoriterleşen bir yönetim stili benimsemekle suçluyor.