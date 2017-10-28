ÜSKÜDAR'DA ÇATI YANGINI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Üsküdar, Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıvılcımları farkeden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da polis ekipleriyle birlikte megafonla evlerinde uyuyan sakinleri uyandırdı. Binada kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Alevler yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi (Cep Telefonu kamerası)

-Çatının yanması (Cep Telefonu Kamerası)

-Genel ve Detay

