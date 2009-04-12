Üsküdar’a yeni tiyatro...

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yenilenmek üzere kapatıldığından bu yana 10 ay 10 gün geçmiş. Ama AKM’ye daha çivi çakılmamış. Hâlâ tasarlama-tasarımlama çalışmaları sürüyor. Peki, bu çalışmalar yapılırken Senfoni Orkestrası’nın konserleri, Opera ve Bale’nin gösterileri, Tiyatro’nun oyunları da süremez miydi?



Baştan iyi tasarlansa, iyi bir eşgüdüm olsa, sürebilirdi diye düşünüyorum. Ama konumuz o değil, bu olumsuzluğun yarattığı olumlu sonuç: AKM kapanınca açıkta kalan bu kurumlara yer aranırken bulunan eski Tekel Deposu’nda açılan yeni tiyatro.



Önünde iskelesi var



Hem de, önünde iskelesi olan, deniz yoluyla da kapısına kadar gidilebilecek bir tiyatro. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun Üsküdar Tekel Sahneleri, Paşalimanı’ndaki eski Tekel Deposu’nda önceki akşam açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Osman Wöber, Üsküdar’ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Kara, yeni tiyatronun mimarı Özgür Ecevit ve tiyatro dünyasından pek çok kişi katıldı.



Konukların bir bölümü, açılış için Beşiktaş’tan tiyatronun önündeki iskeleye özel olarak kaldırılan gemiyle geldiler. Kuşkusuz her zaman böyle bir gemi olmayacak ama tiyatro zaten Üsküdar iskelelerine bir durak yakınlıkta. Bu nedenle, açılış konuşmalarında belirtildiği gibi yalnızca İstanbul’un, Beykoz Feridun Karakaya ve Kartal Bülent Ecevit’ten sonra üçüncü Devlet Tiyatrosu sahnesi olduğu, Anadolu yakasında yaşayanlar için değil, tüm İstanbullular için kazanç.



Binanın tiyatroya ayrılan bölümünde iki salon, iki çalışma salonu, soyunma odaları, geniş bir fuaye, izleyiciler ve sanatçılar için iki ayrı kafe var. Açılış oyununun sahnelendiği salon 180 koltuklu, balkonla birlikte yaklaşık 200 izleyici alabilecek. Deneme sahnesi olarak kullanılacak olan öteki salonun izleyici sayısı ve izleyicilerin oturuş biçimiyse oyuna göre değişecek.



Açılışta, konuşmalardan sonra, Trabzon Devlet Tiyatrosu’ndan Güngör Dilmen’in Deli Dumrul oyununu izledik. Yücel Erten’in sahneye koyduğu ve geçen yıl Ukrayna’da Karadeniz Kulübü Üçüncü Tiyatro Festivali’nde Son Üç Yılın En İyi Yapıtı ödülünü kazanan oyun gerçekten başarılıydı.



‘45. sahneyi açtık’



Açılış konuşmalarında, Sayın Lemi Bilgin’den bu sahnenin Devlet Tiyatroları’nın 45. sahnesi olduğunu, son 1.5 yılda 12 sahne açtıklarını, önümüzdeki 1.5 yılda 15 sahne daha açarak 60. yıllarında 60 sahneye ulaşmayı amaçladıklarını öğrendik. Sayın Günay’dan AKM’yi ve Ayazağa Kültür Merkezi’ni 2010’a yetiştirecekleri sözünü duymak da sevindiriciydi. Sayın Bakan’ın oyun sonrası kokteylde “Bir sahne kapatsaydık bütün basın orada olurdu, burada bir sahne açıyoruz basından çok az kişi var” sitemini iletmeyi ise görev biliyorum.



DT Üsküdar Tekel Sahnesi’nde bugün 20.00’de “Deli Dumrul” son kez sahnede olacak. 17, 18, 19, 24, 25, 26 Nisan Günleri ise İstanbul DT’nin “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” oyunu izlenebilecek.



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