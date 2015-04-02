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Kültür-Sanat

Üsküdar Şiir Festivali, Arjantin'den Somali'ye 36 şairi buluşturacak

Üsküdar’da gerçekleştirilecek olan festivalde toplam 25 ayrı şiir etkinliği gerçekleştirilecek

02 Nisan 2015 13:34

Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen 36 şairin katılacağı ve 8 gün sürecek olan ‘İşte Bunlar Hep Şiir’ temalı ‘Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali’nin tanıtımı Tarihi Kız Kulesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile yapıldı. Şiir sohbetlerinin ev sahibi olarak Üsküdar’ı; Hindistan'dan Arjantin'e, İspanya'dan Filistin'e, Polonya'dan Fas'a, Kenya'dan Makedonya'ya kadar geniş bir yelpaze içinde, dünya şiiri ile Türk şiirini buluşturacağı etkinliğin Kız Kulesi’nde gerçekleştirilen kahvaltılı tanıtım toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı.

Birçok şaire ilham kaynağı olan Üsküdar’da gerçekleştirilecek olan festivalde toplam 25 ayrı şiir etkinliği gerçekleştirilecek. 19’u yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 35 şair festival boyunca dizelerini Üsküdar Şiir festivalinde seslendirecek. Festival kapsamında Somali ve Hüsrev Hatemi ile ilgili 2 özel gece düzenlenecek.

 

Şiir salonlardan okullara taşınacak

 

Festival kapsamında ‘Şiir Okulda’ etkinliği de düzenlenecek. 5’i üniversite 13’ü lise olmak üzere toplam 18 okulda düzenlenecek olan şiir okumalarında, öğrenciler şairlerle bir araya gelme imkânı bulacak. 

 

'Üsküdar benim için bir şiir şehridir'

 

Şiir festivaline Onur Konuğu olarak başkanlık yapacak olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, “Üsküdar benim çocukluğumdan beri bir şiir kasabası şiir şehri olarak hissettiğim bir yerdir. Bu durumun çocukluğumdan başlamasının sebebi de Yahya Kemal’in benim çocukluk devrimin en sevilen şairlerinden birisi oluşudur. Yahya Kemal Üsküdar’a verilen önemin başlangıcı olmamıştır. Üsküdar daha öncede mübarek bir şehir sayılmıştır fakat Yahya Kemal’de bunu cumhuriyet devrinde en güzel ifade edenlerden birisidir. Çocukluğumda hiç düşünmediğim bir şeydi, 66 sene sonra bir uluslararası şiir festivali olması. Şimdi o olmayan hayalimin gerçekleştiğini görüyorum mutluyum” şeklinde konuştu.

Festivalin Üsküdar’a ve dünya şiirine katkılarına değinen Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, “Tarih ve kültür şehri Üsküdarımıza yakışan bir şiir festivali gerçekleştireceğiz. 1 hafta boyuna hem okullarımızda öğrencilerimiz şairlerimizle bir araya gelmiş olacak hem de Üsküdarlılar şairlerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Gerçekten bu yıl hem Türkiye’den hem de dünyadan birçok şair bu festivale katılacak ancak Somali bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu yılki festivalimizin temasını Somali üstüne kurmuş bulunuyoruz” dedi.Öte yandan, her yıl düzenli olarak yapılması planlanan şiir festivali bu yıl 4-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin bu yıl ki onur ülkesi ise Somali olacak.

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