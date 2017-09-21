Uşak'ta makilik alanda yangın

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Ulubey İlçesi\'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için orman ekipleri çalışıyor.

Uşak\'ın Ulubey İlçesi\'nin Söğütlü ve Emirli köyleri arasındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yaklaşık 4 hektarlık makilik alanda etkili olan söndürme çalışmaları 7 arazözle sürdürülürken, bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler zorluklar yaşıyor.



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