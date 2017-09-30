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Uşak'ta 150 evi su bastı

UŞAK, (DHA)- UŞAK Valiliği, aşırı yağmur nedeniyle 150 ev ve işyerinin su baskınından etkilendiğini açıkladı

30 Eylül 2017 15:09

UŞAK, (DHA)- UŞAK Valiliği, aşırı yağmur nedeniyle 150 ev ve işyerinin su baskınından etkilendiğini açıkladı.
Uşak\'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, evleri ve işyerlerini su bastı. Uşak Valiliği, sağanak yağış sonrası yaşanan olumsuzluk nedeniyle \'Kriz Masası\' oluşturdu. Kriz Masası\'nda çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Valisi Salim Demir, sağanak yağışın ardından yapılan hasar tespiti hakkında değerlendirmede bulundu. Demir, \"Dün akşam saatlerinde çok kısa bir süre içinde yağan sağanak yağmur dolayısıyla bazı mağduriyetler yaşanmıştır. Olay cereyan eder etmez, ivedi olarak kriz masası oluşturduk ve durum değerlendirmesi yaptık\" dedi.
Şehir merkezine kısa süre içerisinde metrekareye 26 kilogram yağış düştüğünü belirten Vali Demir, \"Dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandığı gibi, bazı bölgelerde ev ve işyerlerini su basmıştır. Gelen ihbarlar ve yapılan müdahaleler sonucunda ağırlığı konut olmak üzere 150 ev ve işyeri su baskınından etkilenmiştir. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerimiz olay cereyan eder etmez müdahalelere başlamış olup, su basan ev ve işyerlerinde su tahliye çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir\" dedi.
Vali Salim Demir başkanlığındaki kriz masası toplantısına; Vali Yardımcısı İsmail Gürsoy ile AFAD, Uşak Belediyesi itfaiyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yetkililer katıldı.

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