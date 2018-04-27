Uşakspor'dan bilet isyanı

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta pazar günü küme düşmenin eşiğindeki Aydınspor 1923\'le deplasmanda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek Utaş Uşakspor, siyah-beyazlıların kendi taraftarlarına bilet fiyatlarını 300 TL olarak belirlemesiyle büyük şok yaşadı. Yönetim, Aydın cephesinin kararına sert tepki gösterdi. Aydınlı taraftarlara biletler 1 ve 5 TL\'den satılacakken Uşakspor taraftarına yapılan uygulamanın sportmenliğe aykırı olduğunu belirten Uşakspor yönetimi, konunun Futbol Federasyonu\'na taşındığını belirtti. Ancak TFF\'den belirlenen fiyat karşısında rakip takıma para cezası dışında bir yaptırımı olamayacağı cevabını alan kurmaylar hayal kırıklığına uğradı.

Aydınspor 1923\'ün kabul edilemeyecek bir uygulamaya gittiğini savunan yönetim, \"İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Uşakspor taraftarının maça gelmesinde bir sakınca görülmediği ifade edilmiştir. Buna rağmen taraftarı engellemek için bilet fiyatlarının fahiş rakama çıkartılması kabul edilemez bir durumdur. Bu tarz hareketler hiç kimseye fayda sağlamayacağı gibi, Uşakspor\'un şampiyon olmasına da engel olamayacaktır. Birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde rakip yönetimi daha duyarlı hareket etmeye davet ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Aydınspor 1923 Başkanı Özgür Kızıl ise sezonun ilk yarısında Uşak\'taki maçta sıkıntı yaşadıkları için bu kararı aldıklarını savundu.