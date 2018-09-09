Uşakspor'da Şapçı üzgün

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Hacettepe deplasmanından 1 puanla döndükten sonra taraftarı önündeki ilk maçta Niğde Anadolu FK ile 1-1 berabere kalan Utaş Uşakspor\'da teknik direktör Hakan Şapçı, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Çok iyi mücadele etmelerine ve 7-8 net pozisyona girmelerine rağmen 1 puana razı olduklarını belirten Şapçı, \"Olmayan bir pozisyondan gol yedik. Oynadığımız futbolun hakkı 3 puandı. Henüz sezonun başındayız. Daha çok çalışıp, daha iyi olacağız. Taraftarımız muhteşemdi. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Öte yandan sezon öncesi Altınordu\'dan Niğde Anadolu FK\'ya kiralanması gündeme gelen ancak Uşakspor\'a transfer olan Rıdvan Özdemir, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.