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Spor

Uşakspor'da Kaya dönemi

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) TFF 2

11 Aralık 2018 17:05

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta aldığı kötü sonuçlarından ardından geçen hafta teknik direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, Bahri Kaya\'yı takımın başına getirdi. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Bahri Kaya kariyerinde daha önce Küçükköyspor, Zeytinburnu, Giresunspor, Ağrıspor, Gaziosmanpaşa, Yozgatspor, Adanaspor, Kocaelispor, Turanspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Gebzespor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Sarıyer gibi takımlarda görev yaptı.
Son haftalarda büyük düşüş yaşayan Utaş Uşakspor, devrenin son maçı öncesi play-off hattının 8 puan gerisinde, 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

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