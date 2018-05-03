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Spor

Uşak'ın kupa maçı pazar günü

UŞAK, (DHA) TFF 3

03 Mayıs 2018 19:17

UŞAK, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta şampiyonluğu garantileyip 2. Lig\'e çıkmaya hak kazanan Utaş Uşakspor, 5 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanan son haftadaki Arsinspor maçını pazar gününe aldırdı. Futbol Federasyonu, Arsinspor cephesinden de onay alarak Uşak\'ın değişiklikle ilgili talebini kabul etti. 1 Eylül Stadı\'ndaki mücadele pazar günü saat 13.00\'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, maçın ardından stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarın önünde muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasına kavuşacak.

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