Uşak potada pes etmedi

İZMİR, (DHA)
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde puan tablosunun dibine demir atan Muratbey Uşak, normal sezonun bitimine 5 maç kala Galatasaray Odeabank\'ı 85-78 yenerek erken havlu atmadı. Ligde 5 galibiyete ulaşarak düşme hattından kurtulma yolunda umut tazeleyen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Pınar Karşıyaka\'ya konuk olacak.
Muratbey Uşak\'ta takımdaki 7 yabancı oyuncudan Jordan Hamilton ise Galatasaray maçından önce kadro dışı bırakıldı. Yönetimin, antrenör Mustafa Mavili\'nin talebi üzerine Hamilton\'u disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktığı öğrenildi.