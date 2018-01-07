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Spor

Uşak potada nefes aldı

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 10 yenilgiyle düşme hattında son sıraya demir atan Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi deplasmanda 84-78 mağlup ederek kolay pes etmeyeceğini kanıtladı

07 Ocak 2018 15:39

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 10 yenilgiyle düşme hattında son sıraya demir atan Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi deplasmanda 84-78 mağlup ederek kolay pes etmeyeceğini kanıtladı. Bu sezon 14 haftada 2. kez kazanan kırmızı-siyahlılar, devrenin son maçları öncesi biraz olsun moral buldu. Uşak\'ın başında ilk kez galibiyet sevinci yaşayan antrenör Aziz Bekir, çok önemli bir maçı kazandıklarını belirterek, \"Özellikle üçüncü periyotta çok iyiydik. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçını kazanabilirsek bu galibiyet daha anlamlı olacak\" dedi.

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