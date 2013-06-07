Usain Bolt Roma'da geçildi

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) Elmas Lig kapsamında düzenlediği Golden Gala 100 metre yarışına katılan Jamaikalı Usain Bolt, ABD'li Justin Gadlin'in 1 salise gerisinde kalarak 2. sırada yer aldı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen yarışlarda 100 metre mücadelesi, Jamaikalı Usain Bolt ile ABD'li Justin Gadlin'in mücadelesine sahne oldu.

Olimpiyat Oyunları'ndan 3 kez altın madalyayla ayrılan Bolt, yaşadığı uzun sakatlık döneminin ardından iyi başladığı yarıştan, Gadlin'in son metrelerde attığı depara cevap veremeyince zaferle ayrılamadı.



'Rakibini ciddiye almalı'



Bolt, 9,95'le bu yılki en iyi derecesine ulaşmasına rağmen, ABD'li Gadlin'in 9,94'lük performansının gerisinde kaldı.

Medya mensupları ve izleyicilerden yoğun ilgi gören, sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Bolt'un ardından, 10,02'lik derecesiyle Fransız Jimmy Vicaut yer aldı.

Gatlin, Elmas Ligi'nde Katar'ın başkenti Doha'da ve ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 100 metre yarışlarını da kazanmıştı.

Uzmanlar, rekortmen Bolt'un, kariyerine yeni madalyalar eklemek için Gatlin'i ciddiye alması gerektiğini vurguluyor.