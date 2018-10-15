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Spor

Usain Bolt doping testine tepkili

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola yönelen Bolt, istenen doping testi için şaşkın durumda

15 Ekim 2018 21:09

Avustralya'nın Central Coast Mariners ekibinde forma giyen Usain Bolt, kendisinden istenen doping testi için tepkili.

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbola yönelen Jamaikalı sprinter Usain Bolt, Avustralya Spor Dopingle Mücadele Kurumu'ndan (ASADA) istenen doping testi için şaşkın durumda.

ASADA'nın kan ve idrar talebinde bulunması üzerine tepki gösteren Bolt, "Henüz profesyonel bir futbolcu değilim ama doping testine girmem isteniyor. Bugün nasıl bir ilaç testi alacağım? Henüz profesyonel bir futbolcu bile değilim. Cidden. Ben de şu soruyu sordum; 'Henüz bir kulüp için imza atmamama rağmen neden doping testi yaptırıyorum?' elit bir sporcu olduğumu söylediler, bu yüzden test yaptırmam gerekiyormuş. Tamam o zaman" dedi.

Central Coast Mariners'in Bolt için deneme süresi hafta sonunda sona erdi ve kulüp şimdi Jamaikalı isme kalıcı bir anlaşma, daha fazla deneme süresi veya serbest bırakma kararı verebilir.

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