Uruguay - Suudi Arabistan: 1-0

Rostov,(DHA)

STAT: Rostov Arena

HAKEMLER: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore

URUGUAY: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez(Dk. 82 Nandez), Bentancur, Vecino(Dk. 59 Torreira), Rodriguez(Dk. 59 Laxalt), Luis Suarez, Edinson Cavani

SUUDİ ARABİSTAN: Owais - Al Burayk, Hawsawi, Albulayhi, Al Shahrani, Al Jassim(Dk. 44 Al Mogawhi), Al Faraj, Babhir(Dk. 75 Kanno), Otayf, Al Dawsari, Al Muwallad (Dk. 78 Al Sahlawi)

GOLLER: Dk. 23 Luis Suarez (Uruguay)



2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan\'ı 23\'üncü dakikada Luis Suarez\'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6\'ya çıkardı. Uruguay grupta son maçını aynı puanda olan ev sahibi Rusya ile yapacak. Suudi Arabistan ise, oynadığı 2 mücadelede gol atamadı ve puansız son sırada yer alıyor. Suudi Arabistan, grubun son maçında Mısır ile prestij mücadelesi verecek.

15\'inci dakikada Luis Suarez\'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş auta gitti.

23\'üncü dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Suarez\'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Uruguay\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

86\'ncı dakikada Suudi Arabistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cavani ceza sahası içerisinde girerken yaptı vuruş kaleci Owais\'in kucağında kaldı.

Karşılaşma Uruguay\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

