T24 LogoT24 Logo
Spor

Uruguay - Rusya: 3-0

SAMARA,(DHA) STAT: Samara HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba URUGUAY: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk

25 Haziran 2018 21:52

SAMARA,(DHA)

STAT: Samara
HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba
URUGUAY: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez
RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinsky (Dk. 46 Kuzyaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba
GOLLER: Dk. 9 Luis Suarez, Dk. 24 (KK) Cheryshev, Dk. 90 Cavani (Uruguay)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Smolnikov (Rusya)
SARI KARTLAR: Bentancur (Uruguay) - Gazinski, Smolnikov (Rusya)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu son hafta mücadelesinde Uruguay, Rusya\'yı 3-0 mağlup ederek 3\'te 3 yaptı ve grubu lider olarak tamamladı. Rusya ise 6 puanda kalarak grubu ikinci sırada noktaladı.

9\'uncu dakikada Luis Suarez kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşu kalecinin soluna göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23\'üncü dakikada Torreira\'nın kullandığı köşe vuruşunda Rusya savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Laxalt şutunu çekti, Cheryshev\'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
36\'ncı dakikada Rus oyuncu Smolnikov, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90\'ıncı dakikada Uruguay\'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin\'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı, seken topu Cavani tamamladı: 3-0.
Karşılaşma Uruguay\'ın 3-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMARADHA STAT Samara HAKEMLER Malang Diedhiou Djibril Camara El Hadji Samba URUGUAY Muslera Godin Coates Caceres Nandez DkRodriguez Laxalt Bentancur DkDe Arrascaeta Vecino Torreira Cavani DkGomez Suarez RUSYA Akinfeev Kutepov Ignasevich
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24