'Unutulma hakkı' kullanıma hazır



Avrupa Adalet Divanı'nın internette "unutulma hakkı" kararı üzerine arama motoru devi Google harekete geçti. Google yönetimi internete, Avrupa'da yaşayan internet kullanıcılarının, Google arama motorunda kendileri hakkında çıkan internet linklerini sildirebilmelerini öngören bir form hazırladı. Söz konusu uygulamanın ne kadar süreceği konusunda ise Google bir açıklama yapmadı.

Avrupa Adalet Divanı mayıs ayı ortasında, Google gibi internet arama motorlarının, internet kullanıcılarına yönelik her sonucu gösteremeyeceğine hükmetmişti. Kararda, AB vatandaşlarının kişilik haklarını ihlâl ettiğine inandıkları kendileriyle ilgili internet sayfalarının arama motorunda gösterilmemesi hakkına sahip olduğu belirtilmişti. Adalet Divanı söz konusu arama motorunun internet kullanıcısının bu talebini reddetmesi halinde, vatandaşların verileri korumadan görevli yetkililere şikayette bulunabileceğini ya da dava açabileceğini kaydetmişti.

Gerekçe belirtilmeli

Google'a böyle bir başvuruda bulunmak isteyenler formu doldurmanın yanı sıra kimliklerini de forma eklemek zorunda. Google'un arama motorunda ilgili isim hakkında çıkan internet linklerinin formda tek tek belirtilmesi ve Google'a neden silinmesinin istediğinin açıklanması gerekiyor. Google yönetimi bu formun bu konuyla ilgili alınan ilk önlem olduğunu, önümüzdeki aylarda veri güvenliğinin korunmasından sorumlu birimler ve diğer kurumlarla işbirliğine gidileceğini ve bu konuda iyileştirme yapılacağını belirtti.

İnternet kullanıcılarının Google'ın formunu doldurup göndermelerinin ardından, formun işleme konulduğuna dair bir mesaj aldıkları belirtiliyor. Ancak işlemin ne kadar süreceği konusunda Google bir bilgi vermedi. Google yönetimi söz konusu kararla ilgili olarak bir danışma komisyonundan yardım aldığını açıkladı. Bu danışma komisyonunun üyeleri arasında Google eski Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Vikipedi kurucularından Jimmy Vales, Oxford ve Leuven (Belçika) üniversitelerinden uzmanlar, İspanya'nın eski üst düzey veri koruma uzmanı Jose Luis Pinar, BM düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü özel raportörü Frank La Rue de bulunuyor.