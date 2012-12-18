Ünlülerin hackerına 10 yıl hapis

ABD'de ünlüler Scarlett Johansson, Mila Kunis, Christina Aguilera ve birçok kadının kişisel internet hesaplarını kıran bilgisayar korsanına 10 yıl hapis cezası verildi.

Federal hakim S. James Otero, bilgisayar korsanı Christopher Chaney'i (35) 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Chaney, bilgisayara izinsiz girme dahil olmak üzere hakkındaki 9 suçlamayı kabul etmişti. Savcılara göre Chaney, 2010 yılı Kasım ayıyla 2011 yılı Ekim ayı arasında eğlence sektöründeki 50'den fazla kişinin e-posta hesaplarına yasadışı olarak girdi.

Aguilera, Kunis ve Johansson, davanın, internette izinsiz giriş konusunda bilinçlenme sağlayacağı düşüncesiyle kimliklerinin kamuya açıklanmasına izin vermişlerdi.