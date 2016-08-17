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Ünlü oyuncu 'tükendi'

Ezgi Asaroğlu, adını ilk kez Meryem Uzerli ile duyduğumuz tükenmişlik sendromuna yakalandı

17 Ağustos 2016 11:52

Aynı dizide rol aldığı Keremcem'le aşk yaşayan Ezgi Asaroğlu, bir anda kayıplara karıştı. Keremcem’le arasındaki sorunları çözemeyen Asaroğlu'nun tükenmişlik sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Tıpkı Meryem Uzerli gibi yoğun çalışma temposu yüzünden tükenen güzel oyuncu, bu yüzden de Keremcem'le ilişkisine nokta koydu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen 29 yaşındaki Ezgi Asaroğlu'nun yaşadığı bunalımdan kurtulmak için ABD'ye gittiği öğrenildi. 

Takvim'in haberine göre; psikoloğunun tavsiyesi üzerine Türkiye'den uzaklaşan güzel oyuncu, Amerika'nın birçok şehrini gezerek 'tükenmişlik sendromu' ile savaşıyor. Yakın çevresine kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Ezgi Asaroğlu, yakında Türkiye'ye dönüp yeniden ekranlarda olacak.

 

Uzerli ile aynı belirtiler

 

Ezgi Asaroğlu, adını ilk kez Meryem Uzerli ile duyduğumuz tükenmişlik sendromuna yakalandı. Asaroğlu da Uzerli gibi hiçbir şeyden keyif alamaz oldu. 

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Ezgi AsaroğluTükenmişlik sendromuKeremcemMeryem Uzerli

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