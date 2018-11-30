Ünlü model, Gollum oldu

Modellikteki başarısını oyunculukta da sürdüren Cara Delevingne, yayınladığı videoda Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karakterini canlandırdı. Delevingne, esprili paylaşımında tanınmaz haldeydi.

Ünlü süper model Cara Delevingne, oyunculuk yeteneğini, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla sergiledi.

Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterini canlandırdığı bir video hazırladı.

Delevingne’in “set hali” diye yaptığı paylaşımda yeni filmi için saçlarını kazıttığı görüldü.

26 yaşındaki İngiliz model, “Neden hâlâ bekar olduğumu anlamıyorum” şeklinde esprili bir not da düştü.