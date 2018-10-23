Ünlü isimlerden Omega 3 deneyi

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) -ÇOCUK sağlığı ve başarısında Omega 3\'ün rolünü vurgulamak için bir araya gelen ünlü isimler balıkyağı ile ilgili deney yaptı, annelerle sohbet etti ve oyun oynadı. Haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ayper Somer \"Balık yağını doğal yollarla alamıyorsak suni yoldan almalıyız\" dedi.

Çocuk sağlığı ve konsantrasyonu, çcoukların derslerdeki başarısının artırılmasına yönelik araştırmalar ebeveynlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda hem Koruncuk Vakfı’na destek vermek hem de \'çocuk sağlığı ve başarısında Omega 3’ün\' rolünü vurgulamak için bir proje hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısına ünlü manken Demet Şener, Yasemin Özilhan, Oyuncu Aslı Tandoğan, \'İftarlık Gazoz\' filminin kahramanı Berat Efe Parlak, ekranların sevilen \'Kıvırcık\'ı Alihan Türkdemir, Adını Sen Koy dizisinin oyuncusu Balım Gaye Bayrak ve Doğancan Sarıkaya katıldı.

\"ÇOCUKLARIN KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ\"

Bu tarz etkinliklerde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Demet Şener, \"Çocuklarla ilgili her etkinliğe koşa koşa geliyorum. Çok anlamlı bir iş\" dedi. Oyuncu Aslı Tandoğan ve Demet Şener çocuklarının tablet kullanımına günlük sınırlama getirdiklerini ifade ederken ikinci çocuğuna hamile olan Tandoğan, \"Neye baktıkları, neyle oynadıkları ve seyrettikleri çok önemli. Onun kontrolünü sağlamak da önemli. Ben de elimden geldiği kadar tablet vermemeye çalıştım ama olmuyor. Yanındaki arkadaşı oynuyor oradan görüyor. Hem zaman hem de içerik olarak kontrol çok önemli. Bence ebeveynlerin buna dikkat etmesi gerekiyor\" diye konuştu.

\"BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİSİ BÜYÜK\"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer, \"Omega 3 vücuda dışarıdan alınması gereken yağ asitleri grubunu oluşturuyor. Özellikle başlangıçta DHA ve EPA olmak üzere, bunlar özel yağ asitleri. Bunların beyin gelişimi üzerindeki etkileri çok fazla. Beyin dokusunun yüzde 20 kadarını DHA oluşturuyor. Bu dışarıdan alınması gerekiyor. Özellikle beyin iletisinin hızlanmasında çok önemliler. Anne karnından itibaren başlayan süreçte bu bileşenler beyin gelişimine katkıda bulunuyorlar. Mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor. Bu yağ, en çok da balık ve balık ürünlerinde bulunuyor\" diye konuştu.

\"HAMİLELİKTE KULLANIMI ÇOCUĞUN ZEKASINI ETKİLİYOR\"

Hamilelikte Omega 3 alan kişilerin çocuklarının IQ ve EQ düzeylerinde artış yaşandığını anlatan Prof. Dr. Ayper Somer, \"Omega 3, gebelere verilmiş ve çocukların doğum sonrası zeka gelişimleri izlenmiş sonrasında zekada belirgin bir artış olduğu saptanmış. Balık yağı alan ve almayan çocuklar arasında yapılan çalışmalar var. IQ dediğimiz zihinsel zeka ve EQ dediğimiz empati ve sosyal zekada artış olduğu gözlenmiş\" ifadelerini kullandı.

\"SOMON BALIĞINDA ORAN YÜKSEK\"

Omega 3\'ün derin deniz balıklarında bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Somer, \"Özellikle de somonda var. Ancak uskumru, sardalya ve ringa balığı gibi kısa ömürlü balıklarda yoğun şekilde bulunuyor. Özellikle kuzey ülkelerinin balıklarında çok fazla bulunmakta. Ülkemizdeki balıklarda da daha az miktarda olmak üzere bulunuyor. Mutlaka haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerekiyor. Doğal alamıyorsak eğer bunu suni yoldan almak gerekiyor\" dedi.

ÖNCE DENEY YAPTILAR SONRA SOHBET ETTİLER

Normal şartlarda su ve balık yağı birbirine karışmıyor. Su ve balık yağı formundaki jel tabletleri aynı kapta birleştiren ünlü simalar balık yağının suyla birleştiğinde daha etkili olacağını çok basit bir deney ile öğrendi. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger deney sonrasında şu bilgileri verdi:

“Çalışmalar çiğneme jel tablet formunun çocukların ihtiyacı olan Omega 3 yağ asitlerini düzenli ve uzun süreli verebilmek için en ideal form olduğunu gösterdi. Vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta kullanımına yönelik hazırlanan çiğnenebilir jel form, sıvı ve tabletlere göre daha avantajlı bir kullanım olarak kabul ediliyor. Şeker ilavesiz, kimyasal madde, yapay aroma içermemesi, reflü ve gaz şikayetlerine neden olmaması, yüzde 44 daha yüksek emilim olması kullanımını kolaylaştıran diğer etkenler. Şunu unutmamak gerekir ki; bu bir ilaç değil. Kimyasal karışım da değil. Çocukların sağlıklı gelişimi için Omega3 olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır” dedi.