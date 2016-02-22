Ünlü çiftler nasıl tanıştı?

Şahin Irmak-Asena Tuğal, Anıl Altan-Pelin Akil, Burak Deniz-Büşra Develi, Engin Hepileri-Beyza Şekerci, Cemal Hünal-Lale Cangal, nasıl tanıştıklarını, ilişkilerinin nasıl başladıklarını ve birbirlerine dair unutamadıkları anılarını anlattı.

Elele dergisine konuşan ünülerin hikâyeleri şöyle?

Şahin Irmak-Asena Tuğal

Tanışma hikâyesi?

Şahin: TV’de ilk gördüğümde göz koymuştum kendisine. Ortak arkadaşlarımız vesilesiyle tanıştık.

Asena: Sonra bir gün yemeğe çıktık ve o günden sonra hiç ayrılmadık.

İlk izlenim?

Şahin: Çok güzel ve cool görünüyordu, çok etkilenmiştim.

Asena: Beni çok güldürdü, bütün gün güldüm.

İlk randevu

Şahin: Numarasını aldım. Sonra da “Sabah beraber menemen yer miyiz?” diye mesaj attım, akşama yemekte buluştuk.

Buluşma noktası?

Asena: Sunset’te buluştuk. Mekanı Şahin seçti ama benim de İstanbul’da en sevdiğim restorandır.

Unutamadığınız an?

Şahin: O gece hiç bitmesin istedim.

Asena: Her dakikayı hatırlıyorum. Bir dakikası bile silinmedi daha hafızamdan.

Anıl Altan-Pelin Akil

Tanışma hikâyesi?

Anıl: Arkadaş gruplarımızda denk geliyorduk. Hatta iletişimde olmadığımız uzun bir dönem bile oldu. Ta ki ben onun, o da benim Instagram videolarıma karşı sessiz kalamayıncaya kadar. O an anlamıştım tam benim kafamda, eğlenceli ve bir o kadar da zeki olduğunu.

Pelin: İkimiz de aynı dizide farklı zamanlarda oynamıştık. Benim hikayem bittikten sonra o geldi. Ben eski setimi ziyarete gittiğim zaman tanışmıştık ama aramızda hiçbir şey yaşanmadı o dönem. Sonra birbirimizi tanımaya başlayınca kıvılcımlar, kelebekler...

İlk izlenim?

Anıl: Gözlerinden, güzel ağız yapısından çok etkilendim...

Pelin: “Ne kadar yetenekli bir çocuk. Yolu açık ve güzel yerlere gelecek işinde” diye düşündüm. Sohbet etmeye başlayınca da mizah anlayışlarımızın ne kadar yakın olduğunu gördüm. Birbirimizi çok güldürürdük.

İlk randevu?

Anıl: İlk mesajlaşmalar Pelin yurtdışındayken başlamıştı. Bana “Sen de gel” demişti. “Ne zaman dönüyorsun?” soruma “Yarın” cevabını verince çok gülmüştük.

Buluşma noktası?

Anıl: İlk buluştuğumuzda, gülmekten sürekli yolları kaçırdığımız için bayağı bir vaktimiz arabada geçti. Sonra o saatte tek açık yer olan Mirror’a gitmeye karar verdik.

Pelin: İstanbul’a döndüğüm gün onu evinden almıştım. Suadiye Mirror’a gitmiştik.

Unutamadığınız an?

Anıl: O gün Pelin’i yaklaşık bir 10 dakika bekletmiştim. Güzel görünmem gerekiyordu.

Pelin: Anıl’ın giydiklerine kadar her an dün gibi aklımda... Üç sene oldu ama düşününce yine heyecanlanıyorum. Çok fresh, fit, kendinden emin ve eğlenceli bir havası vardı.

Burak Deniz-Büşra Develi

Tanışma hikâyesi?

Burak: Dizi için atölye çalışmasında tanıştık. Çiftli çalışmalarda iyice kaynaştık, her anımız birlikte geçti. Çok zarif ve güzeldi. Etkilenmem uzun sürmedi bu yüzden.

Büşra: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinin çalışmalarında tanıştık ilk, Bahar Kerimoğlu’nun oyunculuk atölyesinde.

İlk izlenim?

Burak: Ne kadar güzel olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Ne kadar farklı olduğu dikkatimi çekti. Güzelliğinin içi doluydu. Çok kitap okur, fikirleri, hayata bakışı çok farklıdır Büşra’nın... Soru sor ve otur izle cinsinden.

Büşra: Onu ilk gördüğümde espri anlayışının çok yüksek olduğunu düşünmüştüm. İlk kez karşılıklı bir çalışma yaptığımızda yüzüne çok dikkatle bakmıştım, kirpikleri, bir de kolundaki beni dikkatimi çekmişti.

İlk randevu?

Burak: Belirli bir randevu yeri yoktu. Bütün grup çalışmalardan sonra bana geçer, orada karakterler üzerine kafa yormaya devam ederdik. Ona bir Emrah Serbes kitabı hediye ettim, bu onu çok etkilemiş olacak ki bir şey dememe gerek kalmadı.

Büşra: Herhangi bir teklif olmadı. Hep birlikte toplandığımız bir gün bana bir kitap almış, onu verdi. O ara hissettim aramızdaki etkileşimi; çok ince bir davranış olduğunu düşünmüştüm.

Buluşma noktası?

Burak: Karaköy’de olmaktan hep çok keyif aldığımız için burayı seçtik.

Unutamadığınız an?

Büşra: Kabak’a tatile gitmiştik çünkü üç günlük bir repom vardı, o hengamenin içinde birlikte nefes alabileceğimiz bir alan oluştu. O tatilden ikimiz de bir başka döndük diyebilirim.

Engin Hepileri-Beyza Şekerci

Tanışma hikâyesi?

Engin: “İntikam” dizisinin setinde tanıştık.

İlk izlenim?

Engin: Çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü, temiz yürekli bir insan olduğunu düşündüm.

Beyza: Çok net, samimi, enerjik, çok disiplinli ve tecrübeli bir oyuncu...

İlk randevu?

Engin: Kalabalık arkadaş grubumuzla defalarca buluşmuştuk zaten. Uzun süren arkadaşlık bir süre sonra ilk randevuya ulaştı.

Beyza: Harika insanlardan oluşan bir arkadaş grubunun içinde kurulan bir arkadaşlıktı bizimkisi. Randevulaşma çok daha sonrasında gerçekleşti.

Buluşma noktası?

Engin: Arkadaşlarımızla bir davete gitmek üzere bir kafede otururken kendimizi yalnız bulduk.

Beyza: İlk kez bir kafede buluştuk. Kalabalık gitmiştik aslında, ama sonrasında herkes dağıldı, biz oturmaya devam ettik.

Unutamadığınız an?

Engin: Güzel bir kalp, güzel bir gülümseme ve derin gözlerde kaybolmaktır aklımda kalan.

Beyza: Kimsenin bakıp da göremediği kocaman bir yürek gördüm onda.

Cemal Hünal-Lale Cangal

Tanışma hikâyesi?

Cemal: Lale’yi ilk defa Nişantaşı’nda arkadaşları ile gördüm. Siyah kısa bir elbise giymişti. O günden beri gördüğüm en güzel yaratık kendisi.

Lale: Cihangir’de, ortak bir arkadaşımızın terasındaydık. Gözüm feci takıldı. Ben gittim yanına.

Selam, ben Lale...

Ben Cemal...

Aaa, neden ki?

Dedemin adıymış.

İlk izlenim?

Cemal: Benim onu ilk gördüğüm gün, o beni fark etmedi bile.

Lale: İlk kez adını duyduğumda şaşırdığımı hatırlıyorum. Tanışana kadar bir sürü isim geçirmiştim aklımdan. Cemal’i beklemezdim. Sonra konu Londra’dan açıldı. Yeni dönmüştüm. O da yeni dönmüş. Konuşacak çok şey vardı.

İlk randevu?

Cemal: Birkaç hafta sonra Teoman’ın partisinde karşılaştık. Hiç beklemediğim bir anda yanıma geldi ve kendini tanıttı. O gün bu gündür dizginler kendisinde. Partiden beraber çıktık ve ben bu vejetaryen güzeli işkembe içmeye götürdüm.

Lale: Cemal’den geldi buluşma teklifi ama karşılıklı birbirimizi çok beklettik. Stüdyosunda keman çalmıştım. Kapıyı bir açtı; kediler, kuşlar, köpekler, çizgi filmler... Nuh’un Gemisi’nin bir apartman var oluşuna girmiştim.

Buluşma noktası?

Cemal: İlk olarak Cihangir’de buluştuk. Hayatımda yaptığım en uzun yürüyüştü... Daha sonrakileri saymazsak.

Lale: İlk buluşmalarımız Narmanlı Apartmanı ve Cihangir’deydi. O zamanlar orada yaşıyordum.

Unutamadığınız an?

Cemal: O gün kapıldığım yaşam enerjisini ve var olma mutluluğunu, gördüğü her sokak hayvanı ile sohbet eden kıza nasıl aşık olduğumu asla unutmayacağım.

Lale: Benim için en unutulmaz anılar Antakya’da geçti. Cemal bir dizide rol alıyordu. Biz de altında ahır olan bir gecekonduda kalıyorduk. Bütün gün dut toplayıp at biniyorduk...