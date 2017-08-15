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Üniversiteye 2.7 milyonluk kapı!

"Maliyeti görünce, gerçekten güzel bir şey yapılacak sandık"

15 Ağustos 2017 14:20

Sakarya Üniversitesi’nde yapımı devam eden Serdivan Giriş kapısının 2 milyon 710 bin liraya mal olacağı öğrenildi. Kapının bitmiş halinin görseli asıldı; öğrenciler, "Estetikten yoksun" sözleriyle eleştirdi.

Bigün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) yapımı devam eden Serdivan Giriş kapısı, yüksek ihale bedeli nedeniyle tartışma yarattı. Ağustos başında inşaatına başlanan ve yıl sonunda tamamlanması beklenen kapının 2 milyon 710 bin liraya mal olacağı ortaya çıktı. Yapım çalışmaları devam eden kapının tamamlandığında nasıl olacağının görseli üniversitenin giriş kapısında ihale bilgilerinin de yer aldığı bir tabelada paylaşıldı. Yüksek maliyetine karşın yeni kapı, SAÜ öğrencileri tarafından, “Estetikten yoksun” sözleriyle eleştirildi.

TÜRGEV yurdunu müjdeleyen rektör

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın üyesi olduğu TÜRGEV’in Sakarya Üniversitesi’nin yakınında açtığı yurdu sosyal medya hesabı üzerinden, “TÜRGEV, üniversitemizin yakınında kız öğrenci yurdu açtı. Hayırlı olsun” ifadeleriyle ‘müjdeleyen’ Muzaffer Elmas’ın rektörü olduğu üniversitenin, Bey Yapı İnşaat’a 2 milyon 710 bin maliyetle yaptırdığı kapı, SAÜ öğrencilerinin tepkisini çekti.

Betona değil, bilime yatırım

Bir SAÜ öğrencisi, büyük maliyetle yapımına başlanan kapıya ilişkin, “Maliyeti görünce, gerçekten güzel bir şey yapılacak zannediyor insan. Ancak projedeki resme bakınca tam anlamıyla hayal kırıklığı…” ifadelerini kullandı. Üniversitenin ‘betona’ değil, bilime yatırım yapması gerektiğinin altını çizen öğrenci, “Üç yıldır buradayım, öğretim kalitesini artıracak tek bir çalışma hatırlamıyorum” diye konuştu.

Ekşi Sözlük'te de büyük tepki

SAÜ Rektörlüğü Esentepe Kampusu’na yüksek maliyetle yapılan ‘yeni kapı’, Türkiye’nin en geniş sosyal medya ağlarından Ekşi Sözlük’te de gündem oldu. “Sakarya Üniversitesi giriş kapısı” başlığı altında çok sayıda sözlük yazarı tepkisini ifade etti.

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