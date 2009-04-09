Üniversitede uyuşturucu şebekesi

Muğla Üniversitesi'ndeki arkadaşlarına, 3 ayrı ilden uyuşturucu temin ettikleri ileri sürülen 11 öğrenci gözaltına alındı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda 11 öğrencinin Muğla Üniversitesi'ndeki arkadaşlarına uyuşturucu temin ettiklerini belirleyerek, takibe aldı.



6 ay süren teknik takibin ardından zanlıların Muğla, İzmir, Adana ve Gaziantep'teki bazı kişilerle irtibata geçip, uyuşturucu temin ettikleri tespit edildi.



Bunun üzerine, harekete geçen polis, Muğla, İzmir ve Adana'daki 20 ayrı noktaya `Kıvılcım' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Muğla Üniversitesi öğrencisi 37 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 öğrenci gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında, ele geçirilen uyuşturucunun miktarı hakkında daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi. Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınan 11 zanlının sorgulamalarına devam edildiği bildirildi.



Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik ise Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonu yakından takip ettiğini belirterek, "Yargı süreci doğrultusunda, operasyonda adı geçen öğrenciler hakkında yasal işlem yapacağız" diye konuştu.







