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Spor

Unicaja Malaga - Anadolu Efes: 81-68

İSTANBUL, (DHA) SALON: Maria Martin Carpena HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya) UNICAJA MALAGA: R

09 Şubat 2018 04:25

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Maria Martin Carpena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
UNICAJA MALAGA: R. McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,
ANADOLU EFES: E. McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş 6, Yiğitcan, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6
1\'İNCİ PERİYOT: 23-12
İLK YARI: 40-28
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
5 FAUL ALAN: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)

THY Avrupa Ligi\'nin 22\'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Unicaja Malaga\'ya 81-68 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 16\'ncı yenilgisini alırken, Unicaja Malaga ise 9\'uncu galibiyetini tattı.

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