T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

UNESCO’dan Nimrud çağrısı

UNESCO, IŞİD tarafından yıkılan Irak’taki Nimrud antik kentinin korunması için acilen önlem alınması çağrısında bulundu. UNESCO Genel Müdürü Bokova, Nimrud'un “insanlık tarihi” için önemli olduğunu vurguladı.

15 Aralık 2016 23:22

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Irak'taki antik Nimrud kentine IŞİD'in daha fazla zarar vermesinin engellenmesi için acilen önlem alınmasını istedi. UNESCO'dan perşembe günü yapılan açıklamada, uzmanların bu hafta içinde dünya mirası arasında sayılan harabelerdeki sistematik tahribata ilişkin incelemelerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, kalıntıların acilen daha iyi korunması gerektiği vurgulandı.

Irak ordusu, Musul'un yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Nimrud antik kentini Kasım ayının ortasında IŞİD'in elinden kurtarmıştı. UNESCO'dan yapılan açıklamada, IŞİD savaşçılarının antik kentteki bina kalıntılarına ve rölyeflere patlayıcı madde ve buldozerle "ciddi hasar” verdiği belirtildi. Antik kentteki kalıntıların yeni yağmalardan korunması için "acilen önlem” alınması gerektiğe dikkat çekildi.

UNESCO, Nimrud antik kentindeki hasar tespit çalışmaları ve restorasyon planlarında Irak'taki ilgili kurumlarla birlikte çalışacaklarını açıkladı. Bunun için Şubat ayında Fransa'nın başkenti Paris'te Nimrud'un restorasyonu için bir toplantı düzenleneceği kaydedildi. UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova, Nimrud antik kentinin sadece Iraklılar için değil, "insanlık tarihi” için önemli olduğunu belirtti.

IŞİD Nimrud'u yaklaşık iki yıl önce ele geçirmişti. 2015 yılının Nisan ayında yayınlanan bir videoda, IŞİD savaşçılarının Asurluların başkenti Nimrud'u nasıl yıktığı görülüyordu.

Milattan önce 13'üncü yüzyılda Dicle Nehri’nin kıyısına kurulan Nimrud, kültürlerin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya Bölgesi'ndeki en ünlü antik kentler arasında bulunuyor.

IŞİD'in Nimrud'un yanı sıra Irak'taki Hatra ve Suriye'deki Palmira antik kentlerine de büyük ölçüde zarar verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, JD/DW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UNESCO IŞİDIrak NimrudGenel Müdürü Bokova NimrudMilletler Eğitim BilimKültürUNESCO IrakNimrudIŞİDMusulKasımIrakFransaParis NimrudGenel Müdürü Irina Bokova NimrudIraklılarNisanAsurlularınDicle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24