UNESCO’dan Nimrud çağrısı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Irak'taki antik Nimrud kentine IŞİD'in daha fazla zarar vermesinin engellenmesi için acilen önlem alınmasını istedi. UNESCO'dan perşembe günü yapılan açıklamada, uzmanların bu hafta içinde dünya mirası arasında sayılan harabelerdeki sistematik tahribata ilişkin incelemelerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, kalıntıların acilen daha iyi korunması gerektiği vurgulandı.

Irak ordusu, Musul'un yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Nimrud antik kentini Kasım ayının ortasında IŞİD'in elinden kurtarmıştı. UNESCO'dan yapılan açıklamada, IŞİD savaşçılarının antik kentteki bina kalıntılarına ve rölyeflere patlayıcı madde ve buldozerle "ciddi hasar” verdiği belirtildi. Antik kentteki kalıntıların yeni yağmalardan korunması için "acilen önlem” alınması gerektiğe dikkat çekildi.

UNESCO, Nimrud antik kentindeki hasar tespit çalışmaları ve restorasyon planlarında Irak'taki ilgili kurumlarla birlikte çalışacaklarını açıkladı. Bunun için Şubat ayında Fransa'nın başkenti Paris'te Nimrud'un restorasyonu için bir toplantı düzenleneceği kaydedildi. UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova, Nimrud antik kentinin sadece Iraklılar için değil, "insanlık tarihi” için önemli olduğunu belirtti.

IŞİD Nimrud'u yaklaşık iki yıl önce ele geçirmişti. 2015 yılının Nisan ayında yayınlanan bir videoda, IŞİD savaşçılarının Asurluların başkenti Nimrud'u nasıl yıktığı görülüyordu.

Milattan önce 13'üncü yüzyılda Dicle Nehri’nin kıyısına kurulan Nimrud, kültürlerin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya Bölgesi'ndeki en ünlü antik kentler arasında bulunuyor.

IŞİD'in Nimrud'un yanı sıra Irak'taki Hatra ve Suriye'deki Palmira antik kentlerine de büyük ölçüde zarar verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, JD/DW