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Yaşam

UNESCO ödüllü köy müzesi

Balıkesir'de bir emekli öğretmen tarafından kurulan müze büyük ilgi görüyor. Müzeye UNESCO tarafından 10 bin dolarlık ödül verildi.

08 Nisan 2009 03:00

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar Köyü'nde bir emekli öğretmen tarafından kurulan müze büyük ilgi görüyor.

1991 yılında "Türkiye'nin ilk özel etnografya müzesi" olarak hizmete açılan müze UNESCO tarafından ödüllendirildi. Müze bünyesinde Türkiye'de ilk kez bir köyde kurulan bir de sanat galerisi bulunuyor.  


10 bin dolarlık destek ödülü 


1994 yılında UNESCO tarafından 10 bin dolar destekleme ödülü verilen etnografya müzesinde, Orta Asya'dan Türkiye'ye göç eden konar-göçer Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıkları, giyim, ev eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları, sanat galerisinde ise her tür sanat eserleri yıl boyunca sergileniyor.


Her yıl 200 bin ziyaretçi 


Müzeye her yıl ortalama 200 bin ziyaretçi geliyor. Türkiye'nin ilk köy müzesi olma özelliği taşıyan 'Tahtakuşlar Özel Etnografya Müzesi', kütüphanesi, sergi salonu, Türkmen kültürü ve denizcilik bölümleriyle, turizmcilerin ilgi odağı haline geldi. Müzenin ressam Selim Turan'ın adını taşıyan galeri bölümünde ise, her türlü sanat eserleri yıl boyunca sergileniyor.


Müzenin kurucusu ve müdürü Alibey Kudar, galerinin 642 sanat faaliyetine ev sahipliği yaptığını belirtti. Kudar, galeride resim, fotoğraf, seramik, el sanatları sergilerine ev sahipliği yapıldığını ve klasik müzik konserlerinin de zaman zaman düzenlendiğini söyledi.

 

 

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