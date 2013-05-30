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Spor

Ünal Aysal: Arda sadece bize gelir

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, GS TV canlı yayına çıkarak gündemdeki konulara açıklık getirdi. Yeni Yönetim Kurulu listesini açıklayan Aysal, transferler hakkında da bilgi verdi...

30 Mayıs 2013 19:23

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, seçim öncesinde yönetim kurulu listesini açıkladı. Aysal, Arda Turan’ın transferi konusunda “Arda dönerse sadece Galatasaray’a döner” dedi.

Seçim için istifa eden Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 22 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılacak olan "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" öncesinde Galatasaray TV’de önemli açıklamalarda bulundu.

Aysal, programda yönetim kurulu listesini açıkladı.

Listede şu isimler yer alıyor:

Asil liste: Özkan Olcay, Ümit Özdemir, Dursun Özbek, Şükrü Ergün, Sedat Doğan, Gündüz Özdemir, Emir Sarıgül, Mete İkiz, Mehmet Cibara, Adnan Nas

Yedek liste: Yüce Ocaklı, Necati Demirkol, Mehmet İpekdokuyan, Mehmet Karlı, Ebru Köksal

Teknik Direktör Fatih Terim’le hiçbir sorunları olmadığını dile getiren Aysal, “Fatih Terim’i bırakmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Kendisiyle ilgili hiçbir sorun olmadı, olamaz da” dedi.

Atletico Madrid'de oynayan Arda Turan’la ilgili iddiaları da değerlendiren Aysal, bu konuda öncelikler olduğunu belirterek, “Arda Türkiye’ye dönerse sadece Galatasaray’a döner” dedi.

Ünal Aysal, Burak Yılmaz için hiçbir teklif gelmediğini de ifade etti.

 

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