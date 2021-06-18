Umut Meraş, İsviçre maçında yok

A Milli Takım'da Umut Meraş, sakatlığı sebebiyle İsviçre maçında forma giyemeyecek.
EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor. Ay Yıldızlılar, pazar günü grubun son maçında İsviçre ile karşılaşacak.
Galler maçında sakatlık yaşayan Umut Meraş, İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Galler maçının 72. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Umut Meraş, yerini Mert Müldür'e bırakmıştı.
İsviçre karşısında da sol bekte Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.