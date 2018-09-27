Umut Ali, 66 gün sonra evinde (2)

UMUT\'U KARŞISINDA GÖREN ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Türkgözü Sınır Kapısı\'ndan babası ile birlikte Türkiye\'ye giriş yapan Umut Ali Özmen karayolu ile köyüne gitti. Kendilerini taşıyan otomobilden inen baba ve oğul, yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. Koşup oğluna sarılan anne Altınay Özmen, aşırı heyecanlanıp, baygınlık geçirdi. Eve taşınan anne güçlükle kendine geldi. Güçlükle konuşan Altınay Özmen, \"Allahıma şükürler olsun oğluma kavuştum. Allah kimseyi evladından ayrı koymasın\" dedi.

Torununa sarılıp ağlayan anneanne Hanım Tepebaş, \"Aylardır gözümüze uyku girmiyordu. Hep kapıda oturup bu anı bekledik. Çok şükür sonunda kavuştuk\" diye konuştu. Babası Mustafa, annesi Altınay, anneannesi Hanım Tepebaş, kız kardeşleri Bengünisa, Cemre, amcası Esat Umut,yengesi Teyzesi Leman Ak ve yengesi Göl Özmen ile Türk Bayrağı altında hatıra fotoğrafı çektiren Umut Ali Özmen, \"Ülkemi ve ailemi çok özlemiştim. Bende hep bu anı hayal etmiştim. Ermenistan\'da önce beni Azeri ajanı sandılar. Daha sonra Türk olduğu ve gerçeği öğrenince bana çok iyi davrandılar. Sınır ihlalinden işlem yaptılar. Şimdi evimde ve sevdiklerimin yanındayım. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a bir kez daha teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)



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