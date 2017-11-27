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Spor

Ümit Ülkü'den şampiyonluk rekoru

İZMİR, (DHA) - Milli Pilot Ümit Ülkü, kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi

27 Kasım 2017 16:39

İZMİR, (DHA) - Milli Pilot Ümit Ülkü, kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. İzmir Ülkü Motorsporları tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Pist Şampiyonası\'nda tüm rakiplerini geride bırakan Ümit Ülkü, 10\'uncu kez Türkiye Şampiyonluğu\'nu kazandı. Ülkü aynı gün içinde  Opel Corsa OPC Cup yarışmasında da sezon birincisi oldu. Türk Hava Yolları sponsorluğunda Nissan GT-R Nismo GT3 model aracıyla yarışan Ülkü, ilk seride fren kilitlenmesi yaşarken, ikinci seriyi başarıyla tamamladı. Bugüne kadar 2\'si tırmanma, 7\'si pist olmak üzere tam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Ümit Ülkü, dün elde ettiği dereceyle izleyicilerden büyük alkış topladı. 


 

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