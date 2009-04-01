Ümit milliler çok rahat



18. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası 2. Eleme Grubu'nda yer alan milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek, elemelere iyi bir başlangıç yaptı.

İlişkili fotoğrafları göster





Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Ümitler Şampiyonası 2. Eleme Grubu’nda İrlanda Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup etti.



İrlanda Cumhuriyeti'nin Cork kentindeki Turners Cross Stadı'nda Bulgar hakem üçlüsünün yönettiği maçta milli takımın gollerini, 13. dakikada Deniz Yılmaz, 40. dakikada Emre Özkan ve 90. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.



Milli takım, gruptaki 2. maçını 9 Haziran'da deplasmanda Ermenistan ile yapacak.



