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Spor

Ümit milliler çok rahat

Ümit milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi

01 Nisan 2009 03:00


18. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası 2. Eleme Grubu'nda yer alan milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek, elemelere iyi bir başlangıç yaptı.
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Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Ümitler Şampiyonası 2. Eleme Grubu’nda İrlanda Cumhuriyeti’ni 3-0 mağlup etti.

İrlanda Cumhuriyeti'nin Cork kentindeki Turners Cross Stadı'nda Bulgar hakem üçlüsünün yönettiği maçta milli takımın gollerini, 13. dakikada Deniz Yılmaz, 40. dakikada Emre Özkan ve 90. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Milli takım, gruptaki 2. maçını 9 Haziran'da deplasmanda Ermenistan ile yapacak.

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