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Uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Bulgaristan, Romanya ve Alman meslektaşlarıyla ortak operasyonunda 60 kilo eroin ele geçirildi.

28 Ocak 2009 02:00

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekiplerinin Bulgaristan, Romanya ve Alman meslektaşlarıyla ortak operasyonunda, 6 kişilik uluslararası uyuşturucu şebekesi çökertildi, 60 kilo eroin ele geçirildi.

Uluslararası çalışan uyuşturucu şebekesinin Romanya'ya eroin transfer edeceğini öğrenen polis, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın koordinesinde operasyon hazırlığı yaptı. Bütün şebekenin ele geçirilmesi için KOM Daire Başkanlığı, 6 ay süren hazırlık çalışmasından sonra operasyon için düğmeye bastı. Adana Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uzaktan takip ettiği İ.Ş.'nin kullandığı ve değeri yaklaşık 2 milyon Euro olan 60 kilo uyuşturucuyu `zula' diye tanımlanan özel bölmelerinde taşıyan TIR, İstanbul'dan yola çıktı. TIR'ın durdurulmaması için Bulgaristan polisini uyaran Narkotik ekipleri, Alman ve Romanya polisiyle de temasa geçerek operasyonun yurtdışı ayağının oluşmasını sağladı.

Uyuşturucu Romanya'ya giderken, Türkiye'deki çalışmasını sürdüren ekipler, Ankara Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan izinle, eroinle bağlantısı bulunanları izlemeye aldı. Zehir tacirleri 20 gün boyunca adım adım izlenirken, eroinin Romanya'daki koordinatöre ulaştığı bilgisi geldiği anda operasyon başlatıldı. Eş zamanlı olarak Adana, İstanbul, Şırnak ve Romanya'da önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Başarıyla sonuçlanan operasyonda, O.G., B.D. ve N.Ş. İstanbul'da yakalarken, TIR'ın sürücüsü İ.Ş. Romanya'da, İ.K. Adana'da, R.K. ise Şırnak'ta gözaltına alındı. `Uyuşturucu'dan sabıkalı oldukları öğrenilen İ.K., O.G., B.D ve N.Ş. Adana'daki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi.

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