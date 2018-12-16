Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi. 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Kenyalı atlet Kenneth Kiplagat Limo, kadınlarda ise Etiyopyalı Konjit Tilahun Biruk birinci olarak tamamladı.

6 farklı kategoride koşulan maratona 35\'i elit, 14 ülkeden toplam bin 365 atlet ter döktü. Startı Forum Mersin Alışveriş Merkezi\'nden verilen 42 kilometrelik parkura kadınlar ve erkeklerde Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu. Erkekler 42 kilometrede Kenyalı atletlerden Kenneth Kiplagat Limo 2 saat 10 dakika 12 saniye ile birinci, Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 43 saniye ile ikinci, Benard Cheruiyot Sang ise 2 saat 14 dakika 46 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu.

Kadınlar 42 kilometrenin ilk 2 sırasında ise Etiyopyalı atletler yer aldı. Konjit Tilahun Biruk 2 saat 33 dakika 18 saniye derecesiyle birinci, Chaltu Dida 2 saat 35 dakika 44 saniye ile ikinci, Kenyalı atlet Gladys Chemweno ise 2 saat 38 dakika 36 saniye ile yarışı üçüncü sırada tamamladı. 42 kilometrede Türk atletler erkeklerde Bekir Karayel 2 saat 23 dakika 10 saniye ile birinci, Ömer Alkanoğlu 2 saat 26 dakika 02 saniye ile ikinci, Ercan Arslan da 2 saat 27 dakika 52 saniye ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şeyma Yıldız 2 saat 44 dakika 37 saniye ile birinci, Dilan Atak 2 saat 51 dakika 32 saniye ile ikinci, Demet Dinç 2 saat 53 dakika 39 saniye ile üçüncü oldu.

72 ATLET KOŞTU

Toplam bin 72 atletin birincilik mücadelesi verdiği 15 kilometre koşusunda ise Etiyopyalı atlet Murat Bazezew 44 dakikalık derece ile birinci oldu. Kenyalı atlet Frankline Ngelel 44 dakika 20 saniyelik derece ile ikinci, yine Kenya\'dan Boaz Kiptoo Kiplagat 44 dakika 58 saniye ile üçüncü oldu. 15 kilometre kadınlarda Kenyalı sporcular Delvine Meringor 48 dakika 38 saniye ile birinci, Daisy Jeptoo Kimeli 49 dakika 21 saniye ile ikinci, Vicoty Chepngeno 50 dakika 32 saniyelik derece ile üçüncü oldu.

15 kilometrede Türk erkek ve kadın sporcuların sıralaması ise şöyle oluştu;

Alper Demir 45 dakika 56 saniye ile birinci, Ramazan Özdemir 46 dakika 25 saniye ile ikinci, Mert Girmalegese 46 dakika 41 saniye ile üçüncü, kadınlarda; Nuran Satılmış 54 dakika 58 saniye ile birinci, Yayla Kılıç 55 dakika 50 saniye ile ikinci, Remziye Temel 56 dakika 04 saniye ile üçüncü oldu.

Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2 saat 20 dakika 14 saniye ile birinci, kadınlarda ise Hamide Doğangül 2 saat 23 dakika 46 saniye ile birinci oldu.

410 BİN TL ÖDÜL

Dereceye giren sporculara toplam 410 bin 080 TL ödül dağıtılırken, sporcuların madalyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



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