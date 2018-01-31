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Spor

Uluslararası Golf Mad Pro- Am Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)  Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 15'inci Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı

31 Ocak 2018 16:29

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) 

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen 15\'inci Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası\'na 25 ülkeden 204 golfçü katıldı. 3 amatör ve 1 profesyonel oyuncudan oluşan takımların mücadele ettiği turnuva 3 Şubat\'taki gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek. Turnuvada profesyonel oyuncular toplam 80 bin euroluk para ödülü için yarışacak.
Turnuva direktörü ve National Golf Kulübü Müdürü Bekir Kara, \"Yurt dışından katılan profesyonel oyunculardan İrlandalı Damien McGrane ve İskoç Raymond Russell daha önce Avrupa şampiyonlukları yaşamış oyuncular olarak favoriler arasında gösteriliyor. Türkiye\'den de profesyonel oyuncuların yanı sıra Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, OPET yönetim kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara Golf Kulübü Başkanı Mehmet Dora ve Sabri Yiğit gibi iş dünyasının tanınmış isimleri turnuvaya katılıyor\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Golf oynayanların detay görüntüleri
- Bekir Kara\'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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