Uluslararası Adalet Divanı'ndan İran kararı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir kısmının kaldırılması gerektiğine hükmetti. Lahey'deki mahkeme böylece ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etmiş oldu.

İran'ın ABD yaptırımlarına yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada ön karar açıklayan hâkim Abdülkavi Ahmet Yusuf, mahkemenin oybirliğiyle ABD'nin İran'a "ilaç ve tıbbi malzeme, gıda ve tarımsal ürünler ile uçak parçaları” ithal edilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırması yönünde karar aldığını açıkladı.

Mahkeme, "insani ihtiyaçlar için gerekli olan ürünlere” yaptırım uygulanmasının “İran bölgesinde yaşayan bireylerin hayat ve sağlıklarına ciddi zararlı etkileri” olabileceğine dikkat çekti. ABD'nin uçak yedek parçalarının İran’a satılmaması yönündeki yaptırımının da “İran’da sivil havacılık ile onu kullanan insanların güvenliğini tehlikeye atma riskini” taşıdığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile beş daimi BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal etmişti. Bu kararının ardından ABD, 2015'teki nükleer anlaşma ile İran'a yönelik kaldırılan yaptırımları geçtiğimiz aylarda tekrar yürürlüğe koymuştu. Yaptırımların ikinci kısmının ise Kasım’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararları üye devletler için bağlayıcı ve bu kararlara karşı temyiz başvurusu yapılamıyor. Ancak mahkemenin kararlarını zorla uygulatma gücü bulunmuyor.

AFP/DÇÜ,BÖ

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