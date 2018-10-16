Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Uluslar Ligi\'nde bugün 7 maç oynandı.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya\'nın düdük çaldığı C Ligi 2\'nci Grup karşılaşmasında Estonya ile Macaristan 3-3 berabere kaldı. A Ligi 4\'üncü Grup\'ta oynanan günün maçında ise İngiltere deplasmanda İspanya\'yı 3-2 mağlup etti.

Günün sonuçları şu şekilde:

-A Ligi 2\'nci Grup-

İzlanda - İsviçre: 1-2

-B Ligi 3\'üncü Grup-

Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda: 2-0

-A Ligi 4\'üncü Grup-

İspanya - İngiltere: 2-3

-C Ligi 2\'nci Grup-

Estonya - Macaristan: 3-3

Finlandiya - Yunanistan: 2-0

-D Ligi 2\'nci Grup-

Belarus - Moldova: 0-0

Lüksemburg - San Marino: 3-0