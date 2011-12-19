-Ulusal Konsey'den Şam'a suçlama TUNUS (A.A) - 19.12.2011 - Suriye'deki rejim karşıtlarını temsil eden Suriye Ulusal Konseyi, Şam yönetimini Arap gözlemci heyetinin Suriye'de inceleme yapmasını kabul ederek, Güvenlik Konseyi'nin müdahalesini başarısızlığa uğratmaya çalışmakla suçladı. Konseyin Başkanı Burhan Galyun, Tunus'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Suriye rejiminin, Suriye konusunun BM Güvenlik Konseyi'ne gitmesini engellemek için protokolü kullandığını'' ifade etti. Galyun, ''Herhangi bir girişimi kabul etme niyetleri yok'' diye konuştu. Göstericilere şiddetin devam etmesi halinde Arap ülkelerinin müdahalesini isteyen Galyun, ''Suriye rejimi şiddeti sürdürürse, Konsey, Arap ülkelerinin caydırma gücüne başvuracak. Sınırlı şekilde ve belirli bölgelerde güç kullanımına ihtiyacımız var'' dedi. Suriye Ulusal Konseyi, daha iyi yapılanma ve Suriye rejiminin devrilmesini hızlandırmak için Tunus'ta toplanmıştı. Toplantının 3 gün süreceği belirtilmişti. Arap Birliği tarafından Suriye'deki şiddetin önünde geçilmesi amacı ile hazırlanan Arap Birliği Planı'na ilişkin protokol bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalandı. Protokol, Arap Birliği'nin Suriye'den uygulamasını istediği, ordunun sivil yerleşim birimlerinden çekilmesi, muhalefet ile Kahire'de diyalog sürecinin başlatılması, olaylar sırasında tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması ve medyanın Suriye'deki olaylara ilişkin gözlem yapabilmesine imkan tanınması gibi maddeleri içeriyor. Protokol ayrıca sivillere karşı şiddet, insani yardım ve Suriye'nin Arap Birliği Planı'nı uygulayıp uygulamadığının denetlenmesi amacı ile 500 kişilik Arap gözlemci heyetinin Suriye'de inceleme yapabilmesine olanak tanıyor.