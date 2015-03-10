Ulusal Cephe'ye ağır suçlama



Avrupa Parlamentosu, Marine Le Pen liderliğindeki Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin AB Parlamentosu bütçesinden ödeme yaptığı bazı çalışanların, aslında Fransa’da parti için çalıştıkları şüphesi ile Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosunu (OLAF) devreye soktu.

Avrupa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada Ulusal Cephe partisi milletvekillerinin yaklaşık 20 asistanının söz konusu olduğu belirtildi. Parlamento çevrelerinden verilen haberlere göre yaklaşık 7,5 milyon euroluk bir meblağ söz konusu.

Le Pen suçlamaları reddetti

Parlamento'dan yapılan açıklamada, şüphelenilen kişilerden dördünün, resmi olarak milletvekillerinin Strasbourg ve Brüksel’deki bürolarında, 16 kişinin de seçim bölgelerinde halk temsilcisi olarak görev yaptığı kaydedildi. Ancak bu kişilerin isimleri, aynı zamanda Ulusal Cephe partisinin organizasyon yapısında geçiyor. Açıklamada "Avrupa Parlamentosu bütçesinden ödemesi yapılan çalışanların, doğrudan Avrupa Parlamentosu üyeleri için çalışması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin doğrudan parlamento üyeleri için çalışmadığına dair başka işaretlerin de olduğu belirtildi.

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF) yapılan incelemelerden sonra soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek.

Ulusal Cephe ise yapılan suçlamaları reddetti. Parti lideri Marine Le Pen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "iftira" gerekçesi ile davacı olacağını duyurdu.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin, AB Parlamentosu’nda 23 üyesi bulunuyor.